1. Célébrez un Nouvel An différent à Hong Kong

Pourquoi fêter une seule nouvelle année quand on peut en célébrer 2? Le Nouvel An chinois de Hong Kong, le plus grand au monde, comprend les éléments habituels: une parade nocturne, de l’animation de rue et des feux d’artifice. Mais il offre également un festival de puits aux souhaits, une exposition de lanternes et la traditionnelle course du Nouvel An au cours de laquelle les amateurs tentent de s’attirer la chance pour toute l’année en pariant sur leur cheval préféré. (Les dates varient d’année en année, mais le Nouvel An chinois se situe entre la fin janvier et la mi-février.)