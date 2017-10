Extraverti ? Voici comment vous dépensez votre argent

Fotoinfot/Shutterstock

Dépenser à l’excès quand on n’a pas beaucoup d’argent est une chose que les experts voient généralement d’un mauvais œil, mais il y a une raison à cela. Dans son livre Happy Money: The Science of Smarter Spending (L’argent du bonheur : l’art de dépenser intelligemment), Michael Norton, professeur de gestion à la Harvard Business School, dit que dépenser de l’argent nous offre une satisfaction immédiate. Et de nouvelles recherches récemment publiées dans la revue Psychological Science suggèrent que votre type de personnalité peut dicter vos habitudes financières.

Blaine Landis et Joe Gladstone, de l’école de gestion du University College de Londres, ont mené une enquête menée auprès de 718 clients à faible revenu, obtenant des informations sur leur âge, leur situation d’emploi, leurs revenus, leur épargne, leurs dettes et leurs retraits d’espèces.

Les participants ont également effectué une brève évaluation de cinq traits fondamentaux de la personnalité: l’ouverture à l’expérience, la conscience professionnelle, le degré d’extraversion, l’amabilité et la stabilité émotionnelle. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui se définissent comme extravertis dépensent davantage que les introvertis pour des articles tels que les voyages à l’étranger, l’électronique et les institutions dédiées à l’art. Il est aussi intéressant de noter que la différence entre les introvertis et les extravertis était moins prononcée parmi les participants dont les revenus étaient les plus élevés.

«Nos observations suggèrent que les extravertis compensent le fait d’avoir un faible revenu en dépensant davantage pour des articles et des expériences qui reflètent un statut plus élevé», dit Blaine Landis, premier auteur de l’étude. Il ajoute qu’il n’est pas surprenant que les gens qui accordent une cote élevée à l’extraversion – ceux qui sont sociables et sûrs d’eux- dépensent davantage que les autres pour des articles liés au statut.

Selon Michael Norton, nous acheter des biens nous donne plus de satisfaction dans le moment présent, mais dépenser de l’argent pour vivre des expériences nous rendrait encore plus heureux. Comme les expériences sont généralement partagées avec d’autres, elles nous rendent plus heureux que beaucoup de choses. Ainsi, faire le choix de dépenser de l’argent d’une manière qui nous permet de passer plus de temps avec d’autres personnes, même des étrangers, peut accroître notre sentiment de bien-être. Cela se vérifie quel que soit notre revenu, et que nous soyons extravertis ou introvertis.

Tiré de RD.com : If You’re an Extrovert, Here’s How You’re Wasting Your Money