Donner : une habitude chez les Québécois

Près du tiers de la population québécoise fait du bénévolat

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, près du tiers des Québécois font du bénévolat. En effet, on apprend qu’en 2013, 32% de la population québécoise de 15 ans et plus aurait donné de son temps pour au moins une activité pour le compte d’un groupe ou d’un organisme sans but lucratif. Au total, ce sont 268 millions d’heures qui ont été consacrées à des activités bénévoles.

Plus vieux, plus de temps!

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins susceptibles de faire du bénévolat que les plus jeunes. Par contre, lorsqu’elles choisissent de consacrer du temps au bénévolat, elles effectuent un plus grand nombre d’heures. Et leur champ d’intérêt sont variés. Toutefois, on remarque que c e sont les organismes des secteurs de la culture et des loisirs, des services sociaux ainsi que de l’éducation et de la recherche qui attirent les plus importantes proportions de bénévoles en 2013. En effet, plus des deux tiers des bénévoles québécois ont consacré du temps à un organisme de l’un ou l’autre de ces secteurs.

Du temps… mais aussi de l’argent!

En 2013, 81 % de la population québécoise de 15 ans et plus aurait fait un don en argent à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif. En moyenne, la valeur de leur don est de 265 $. En tout, pour l’année complète, ce serait plus de 1,5 milliard de dollars qui aurait été «donné».

Qui donne à qui?

Les plus généreux, en 2013, serait les Québécois de 55 ans et plus. Ils auraient versé 49 % de la valeur annuelle totale des dons, soit un montant de 704 millions de dollars. Chez les moins de 25 ans, la proportion des donateurs est moins grande de même que la valeur des dons faits. Finalement, on apprend que c’est pour des organismes ayant un lien avec la santé que 67 % des donateurs québécois ont choisi de donner leur argent. 385 millions de dollars. Malgré cette propension favorable, la valeur totale et moyenne des dons octroyés à des organismes religieux (500 millions de dollars) est supérieure à celle pour les organismes du domaine de la santé (385 millions).

Source : Institut de la statistique du Québec

