Les Canadiens : champions du magasinage en ligne

En effet, la facilité et la commodité du cybermagasinage sont appréciées partout au Canada. C’est ce que révèle le nouveau sondage annuel d’opinion publique sur le magasinage en ligne de FedEx.

Ce sondage auprès de 1 493 Canadiens, effectué par Angus Reid entre les 5 et 7 octobre 2017, a aussi permis de mettre en lumière les faits suivants :

– On prévoit que les achats des Fêtes en ligne augmenteront en 2017.

– Seuls 55 % des répondants ont indiqué avoir acheté des cadeaux en ligne pendant la période des Fêtes 2016.

– 6 % des consommateurs canadiens ont affirmé qu’ils achèteraient leurs cadeaux pour la première fois sur le Web cette année.

– Trois répondants sur cinq de chacune des provinces canadiennes sondées prévoient « cliquer et expédier » en 2017.

– Les consommateurs de l’Ontario (68 %), du Canada atlantique (67 %) et de la Colombie-Britannique (67 %) sont les plus susceptibles de magasiner sur le Web pendant les Fêtes.

– Les moins enclins sont les consommateurs de la Saskatchewan (58 %), du Québec (61 %) et de l’Alberta (62 %).

Les cybercommateurs canadiens s’y prennent d’avance :

– Les trois quarts (74 %) des cyberconsommateurs ont indiqué avoir planifié faire leurs achats des Fêtes avant le Cyberlundi.

– Moins de 1 % des répondants ont affirmé vouloir acheter leurs cadeaux en ligne une semaine avant les Fêtes.

– Pour les Canadiens, rien ne vaut les achats en ligne, confortablement installés devant leur ordinateur.

– Un nombre impressionnant de répondants, soit 87 %, pensent acheter leurs cadeaux des Fêtes en ligne directement à partir de leur maison.

– Fait surprenant, 76 % des répondants préfèrent utiliser leur ordinateur portable ou de table plutôt que leur téléphone cellulaire ou leur tablette pour faire leurs achats des Fêtes.

– Selon 69 % des Canadiens sondés, la rapidité, la commodité et le vaste choix des articles sont les principales raisons pour lesquelles ils magasinent en ligne.

« Depuis la première mouture du sondage en 2012, nous avons constaté que les Canadiens se tournent de plus en plus vers les solutions numériques pendant la période des Fêtes, indique Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. En 2012, nous étions impressionnés par le fait que 55 % des répondants planifiaient faire leurs achats des Fêtes en ligne. Cette année, ce chiffre a grimpé à 65 %. De plus en plus de Canadiens au pays font leur magasinage en ligne, ce qui représente une excellente nouvelle pour nos cybermarchands canadiens. »

Selon les résultats du sondage suivants, le cybermagasinage en ligne a gagné la faveur des Canadiens de toutes les couches de la société :

– Pas moins de 80 % des milléniaux (entre 18 et 34 ans) planifient acheter leurs cadeaux sur Internet cette année.

– Sept répondants de la Génération X sur dix (entre 34 et 54 ans) prévoient faire leurs achats des Fêtes en ligne.

– Près de la moitié des répondants de 55 ans et plus, soit la couche démographique la plus prometteuse en termes de croissance des ventes en ligne, affirme vouloir magasiner ses cadeaux sur le Web cette année. Parmi les répondants de ce groupe qui ont affirmé ne pas avoir acheté de cadeaux sur Internet en 2016, 23 % ont indiqué vouloir le faire cette année, et ont mentionné qu’il s’agira d’une première.

