Chiens: Les 13 secrets que votre chien connaît sur vous

FCSCAFEINE/Shutterstock

Je sais si tu es une personne généreuse (ou pas!)

Nos chiens en savent beaucoup plus sur nous que l’on ne pourrait croire. Si votre chien pouvait parler, il pourrait très bien vous confier ces 13 vérités qu’il connaît à votre sujet:

« Je te juge en fonction de tes actions. Des chercheurs de l’université de Milan ont fait cette expérience: des chiens devaient regarder des gens en train de partager de la nourriture avec un mendiant et d’autres qui demandaient au mendiant de déguerpir. Plus tard, quand ces gens ont fait signe aux chiens de venir, nous nous sommes massivement dirigés vers les personnes les plus généreuses! »