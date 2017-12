Voici le secret étonnant pour faire un popcorn santé au four à micro-ondes

Le popcorn au four à micro-ondes pourrait difficilement être plus simple (et santé) si vous utilisez cette technique.

La majorité d’entre nous apprécie un savoureux popcorn au beurre, cuit tout simplement au four à micro-ondes en dépliant un sac et pressant le bouton « popcorn ». Malheureusement, ce délicieux beurre peut en fait être un arôme de beurre contenant des additifs et des ingrédients beaucoup moins santé que de faire éclater le maïs à l’ancienne. Les sacs de popcorn pour micro-ondes ne sont guère mieux.

Lorsque les sacs de popcorn sont chauffés au four à micro-ondes, ils émettent des particules fines et ultrafines qui peuvent présenter des risques pour la santé mentionne Yifang Zhu, professeure associée du département de science de la santé environnementale de l’UCLA Fielding School of Public Health, en entrevue pour le Time. Le Time rapporte également que l’exposition à des niveaux élevés de produits chimiques, trouvés dans les sacs, a pu être reliée aux maladies pulmonaires de ceux qui travaillent dans la fabrication de popcorn.

Nous avons demandé à la Dre Sonali Ruder, qui est également chef et blogueuse pour thefoodiephysician.com, comment réaliser un fabuleux (et simple) sac de popcorn santé pour micro-ondes. Voici la recette qu’elle nous a donnée.

Popcorn au four à micro-ondes

1 portion

Ingrédients :

1/4 de tasse de grains de maïs*

1/4 de cuillère à thé d’huile

Pincée de sel

*Les grains de maïs jaune et blanc sont un peu différents en apparence, mais non sur le plan nutritionnel. Les grains jaunes sont plus larges et prennent plus de temps à cuire. Ils ont aussi une coque plus dure et sont plus moelleux. Les blancs sont plus petits, plus clairs et plus croustillants que les jaunes. Choisissez une variété sans OGM comme Bob’s Red Mill.

Préparation :

Dans un petit bol, mélangez les grains de maïs avec l’huile et une pincée de sel. Versez le contenu du bol dans un sac à lunch en papier brun. Repliez le sac sur lui-même, puis pliez les coins afin que le sac ne s’ouvre pas pendant la cuisson.

Puis placez le sac à la verticale dans le four micro-ondes et programmez-le pour une cuisson de 2 minutes environ. Arrêtez le four à micro-ondes lorsque les éclatements ralentissent à deux grains entre chaque «pop» – autrement, vous risquez de brûler votre popcorn.

Sortez le sac et ouvrez-le doucement, prenez garde à la vapeur. Versez le popcorn dans un bol et mélangez-le avec l’assaisonnement de votre choix. La chaleur maximisera l’absorption des saveurs.

Personnalisez votre popcorn

La beauté de cette recette c’est qu’elle est tellement polyvalente. La recette de base en elle-même est savoureuse, mais vous pouvez y ajouter tout combo de saveurs qui convient à vos papilles. Ce qui est agréable avec cette recette, c’est qu’elle est faite en portion individuelle pour que chacun puisse faire son propre sac, comme il l’aime !

Sortez le beurre fondu, l’huile d’olive ou de graines de sésame grillé, épices, fromages et fruits séchés et laissez tout le monde saupoudrer leur popcorn de leur propre mélange. Voici quelques idées :

Combos savoureux

Assaisonnement italien et fromage parmesan

Romarin et parmesan

Croustilles d’algues émiettées

Levure nutritionnelle (option non laitière, fromagère) au cumin

Wasabi, sauce soya à faible teneur en sel et huile de sésame

Paprika, cumin et poivre de cayenne

Combos sucrés

Cannelle

Beurre d’arachide fondu et mini pépites de chocolat

Poudre de cacao et noix de coco râpée

Fruits séchés et mini pépites de chocolat noir

