Jus de fruits et légumes: bons ou mauvais pour la santé?

Les jus de fruits et de légumes sont-ils bons ou mauvais pour notre santé?

Médecins et nutritionnistes conseillent vivement à leurs patients de manger plus de fruits et de légumes entiers pour bénéficier de tous les éléments nutritifs. On recommande de consommer de 5 à 10 portions de fruits et de légumes chaque jour, mais très peu d’entre nous y parviennent.

Jus de fruits et légumes: un breuvage trop calorique ?

Cela dit, il faudrait éviter de recourir systématiquement aux jus de fruits de fruits et légumes pour combler nos besoins nutritionnels. C’est que ces jus sont riches en calories et ne renferment pas les bienfaits santé des légumes et fruits entiers. Dans une entrevue accordée au quotidien La Presse, le médecin expert en obésité Dr Yoni Freedhoff lance sans détour que « le jus, c’est du bonbon liquide enrichi d’un peu de vitamines, rien de plus. »

Il est aisé de boire de grands volumes de jus, car ceux-ci ne renferment plus les fibres, qui calment l’appétit. Par exemple, une orange fraîche contient environ 60 calories et 3 g de fibres, alors que 1 grand verre de jus d’orange fournit environ 110 calories et moins de 1 g de fibres. Attention aux boissons et autres punchs aux fruits : ces boissons n’ont pas les mêmes valeurs nutritives que le fruit et renferment surtout de l’eau et du sucre, ainsi que divers additifs, mais très peu de vrai jus de fruits.

Certes, les jus de légumes sont généralement moins sucrés que les jus de fruits. Toutefois, ils sont fortement additionnés de sel. On doit donc lire les étiquettes avec soin et choisir les jus les moins salés. À l’instar des jus de fruits, ils ne fournissent pas de fibres que l’on retrouve dans les légumes entiers.

Mise en garde à propos des jus

Selon un rapport de l’organisme American Academy of Pediatrics, il ne faut pas donner de biberons de jus de fruits aux bébés avant l’âge de 6 mois, car cela peut l’empêcher de boire suffisamment de lait. Le nourrisson manque alors des éléments indispensables à sa croissance et à son développement. En outre, trop de jus peut causer de la diarrhée et favoriser les caries ; il empêche, par ailleurs, de prendre du poids. Cela reste vrai quand l’enfant grandit. D’un autre côté, il peut trouver agréable le goût sucré du jus, mais il ne profite pas des effets bénéfiques du fruit entier.

Par ailleurs, et bien que de plus amples études scientifiques soient nécessaires pour confirmer le lien direct existant entre l’obésité infantile et la consommation de jus de fruits, les boissons sucrées comme les jus et boissons de fruits pourraient constituer un facteur supplémentaire qui contribue au phénomène complexe de l’obésité infantile.

En conclusion…

Après que des médias québécois et canadiens aient rapporté à tort que les jus allaient être retirés du Guide alimentaire canadien, Santé Canada a réitéré que les jus de fruits se retrouvaient toujours parmi les choix à considérer dans le cadre d’une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes. Santé Canada a néanmoins énoncé que « les Canadiens sont encouragés à consommer toute une variété de fruits et de légumes entiers plus souvent que du jus, étant donné que le jus ne peut pas procurer certains bienfaits, comme un apport en fibres plus élevé ».

En somme, s’il est tout à fait possible de consommer de temps à autre des boissons à base de fruits et de légumes dans le cadre d’un régime santé, il est préférable de les consommer en modération. Autant que possible, consommez les fruits et légumes entiers et hydratez-vous plutôt avec de l’eau, du lait, du thé, des tisanes et des cafés.

