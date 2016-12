Shutterstock

Des vertus et bienfaits santé de la fraise

Avantages de la fraise

Excellente source de vitamine C

Bonne source d’acide folique et de potassium

Riche en fibres

Peu calorique

Riche en bioflavonoïdes antioxydants

Inconvénients de la fraise

Peut causer des allergies

Renferme de l’acide oxalique

Peut être irritant pour les personnes souffrant d’une affection intestinale inflammatoire

Compléments d’information sur les bienfaits et vertus des fraises

Délicieuse au goût, peu énergétique (35 kcal pour 100 g), la fraise regorge de vitamine C. À poids égal, elle renferme plus de vitamine C qu’une orange, soit 60 mg pour 100 g de fruits, ce qui correspond à plus de 50 % de l’apport quotidien recommandé.

Une portion de 100 g de fraises renferme également 60 μg d’acide folique, soit 20 % de l’apport quotidien recommandé, de même que 150 mg de potassium, 2,2 g de fibres et des quantités non négligeables de riboflavine et de fer.

Les petites graines de la fraise, ou akènes, constituent un apport de fibres insolubles qui contribuent à prévenir la constipation. La fraise est par ailleurs une bonne source de pectine et d’autres fibres solubles pouvant contribuer à abaisser un taux de cholestérol sanguin trop élevé.

La fraise contient aussi de précieux bioflavonoïdes, comme l’anthocyanine, pigment de couleur rouge, et l’acide éllagique. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires pour confirmer ces vertus prometteuses, ces bioflavonoïdes pourraient contribuer à prévenir le cancer.

Conseils et risques liés à la consommation des fraises

Les akènes ou petites graines des fraises peuvent s’avérer irritants chez les personnes atteintes d’une affection intestinale inflammatoire ou de diverticules, soit de petites hernies saillant hors de la paroi intestinale.

Certaines personnes sont allergiques aux fraises – qui, outre un allergène courant, contiennent du salicylate, composé naturel semblable à l’aspirine. Elles renferment également de l’acide oxalique ; aussi les personnes qui sont sujettes aux calculs urinaires ou rénaux devraient-elles les éviter.

Il faut bien laver les fraises, car elles retiennent les résidus de pesticides. Mais on le fera au dernier moment, sans retirer le pédoncule, pour qu’elles ne se gorgent pas d’eau. Il est ainsi préférable de les déguster à température ambiante pour profiter de toute leur saveur.

