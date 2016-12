Cassis: 10 bienfaits et vertus d’un fruit riche en antioxydants

Ulada/Shutterstock

Cassis: bienfaits d’un fruit santé riche en antioxydants

Riche en antioxydants, une portion de 100 g de cassis fournit 200 mg de vitamine C, 370 mg de potassium et jusqu’à 7 g de fibres, mais seulement 70 calories. Considéré par certains chercheurs comme un superaliment, le cassis est également une bonne source de minéraux, tels le calcium (60 mg pour 100 g), le fer (1,3 mg) et le magnésium (17 mg).

Comme il est plutôt acide, il est rarement consommé au naturel. On s’en sert en pâtisserie ou pour faire de la confiture, de la gelée et des sauces. Le jus de cassis dilué et éventuellement sucré est une boisson rafraîchissante très riche en vitamine C. Additionné d’alcool et de sucre, ce fruit acidulé et parfumé donne des liqueurs savoureuses et aromatiques.

Autres vertus santé du cassis

Le cassis est riche en bioflavonoïdes, pigments capables de décupler les effets antioxydants de la vitamine C et pouvant aider à freiner l’évolution du cancer. Depuis longtemps, on considère ce petit fruit comme un antibactérien et un anti-inflammatoire à cause de sa teneur en anthocyanines, des bioflavonoïdes présents dans la peau des baies.

En Scandinavie, une poudre fabriquée avec les peaux séchées du cassis sert à soigner la diarrhée, surtout la diarrhée bactérienne provoquée par les bactéries de type E. coli.

Le sirop de cassis est utilisé pour soulager l’inflammation qui accompagne le mal de gorge. Enfin, sous forme d’extrait, il contribue à améliorer la vision de nuit.

