L’ananas: une foule de vertus santé et bienfaits méconnus

La broméline présente dans l’ananas est un anti-inflammatoire. Des travaux ont suggéré qu’elle pourrait empêcher la formation de caillots sanguins, et par conséquent réduire les risques de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Cela est pourtant étonnant, car il s’agit d’une protéine et que les protéines sont généralement décomposées dans le tube digestif.

En application cutanée, la broméline aide à calmer le gonflement et l’inflammation associés à l’arthrite, aux entorses et aux foulures, mais peut causer des irritations de la peau chez les personnes sensibles. Une portion de 100 g d’ananas frais apporte 79% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C et fournit 50 calories.

L’ananas renferme aussi des quantités utiles d’autres nutriments, notamment de la vitamine B5, de l’acide folique, de la vitamine B6, du fer et du manganèse. L’ananas contient beaucoup de fibres solubles qui aident à faire baisser le taux de cholestérol sanguin. C’est une bonne source d’acides chlorogéniques (dont l’acide férulique), des composants protecteurs, capables de freiner l’évolution des processus cancérogènes.

Le jus de l’ananas frais concentre l’essentiel de la vitamine C du fruit. Privilégiez l’ananas frais et entier: l’ananas conservé dans son jus ou dans du sirop léger apporte 50 calories pour 100 g, mais le compte calorique peut rapidement s’élever s’il est accompagné d’un sirop sucré.

L’ananas et la broméline L’ananas frais renferme de la broméline, une enzyme ayant la propriété de dissoudre les protéines, comme la papaïne de la papaye. Il attendrit ainsi naturellement la viande et constitue donc un ingrédient de choix pour une marinade. Dans un dessert en gelée, il faut utiliser de l’ananas en conserve ou le faire chauffer au préalable pour neutraliser la broméline ; autrement, la gélatine (qui est une protéine) ne prendra pas. Beaucoup de gens affirment que la broméline, combat l’inflammation liée à des maladies comme l’arthrite. Des études préliminaires suggèrent qu’elle pourrait non seulement éviter la formation de caillots sanguins, mais aussi aider à leur désagrégation et donc lutter contre la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral (AVC).

Vrai ou faux: l’ananas pour maigrir ?

Une idée répandue est que l’ananas peut faire maigrir ou qu’il aurait la propriété de faire fondre les graisses. C’est malheureusement une pure invention ! Les gélules d’ananas vendues dans le commerce comme produit amaigrissant n’ont aucun pouvoir réel et la broméline n’est nullement une enzyme qui « mange » les graisses : son action s’exerce sur les protéines et non sur les lipides.

Comment dénicher les meilleurs ananas?

On trouve des ananas frais toute l’année. L’ananas importé par avion a été cueilli mûr à point : c’est souvent le plus parfumé et apprécié. L’ananas bateau, lui, termine sa maturation durant son transport en cargo. Originaire d’Amérique centrale et découvert par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle, ce fruit exotique est longtemps resté une curiosité pour les Européens. Il est aujourd’hui cultivé presque partout sous les tropiques.

À l’achat, l’ananas doit dégager un parfum agréable et suffisamment marqué. Des taches brunes sur l’écorce signalent un fruit gâté. Si l’ananas entier est bien frais, ses feuilles sont encore vertes et, en le soupesant, on constate qu’il est lourd. Sa saveur à la fois douce et acidulée lui confère de l’intérêt dans les desserts santé et salades de fruits et relève avec bonheur fruits de mer grillés, jambon, poulet et viandes.

