1. Prenez un bon petit déjeuner pour stimuler la mémoire

L’exercice physique et une bonne alimentation favorisent la longévité du cerveau et la mémoire. Les nutriments protecteurs comprennent les glucides complexes et les vitamines du groupe B, qui assurent la production de quantités suffisantes de neurotransmetteurs.

Selon des chercheurs de l’université de Toronto, au Canada, le petit déjeuner est un élément clé pour la mémoire. Leur étude, qui a porté sur des sujets des deux sexes, de 61 à 79 ans, a montré que l’apport de calories (protéines, lipides et glucides) améliorait leurs performances dans les tests de mémoire. On savait déjà que les glucides rendent la mémoire plus efficace : la hausse du taux sanguin de sucre augmente en effet l’apport de glucose au cerveau. L’étude de Toronto a montré que toute nourriture est bénéfique. Mais il semble que les glucides aident la mémoire à plus long terme que les autres sources alimentaires.

2. Optez pour du bêta-carotène et de la vitamine C

Il semble que des taux élevés de bêta-carotène et de vitamine C entraînent une meilleure performance de la mémoire chez les personnes de 65 ans et plus. Ces antioxydants retarderaient le vieillissement cérébral et augmenteraient la longévité et les capacités mentales en contrant les radicaux libres dans le cerveau. La recherche expérimentale amène à penser que les flavonoïdes des myrtilles et autres baies pourraient ralentir le déclin des fonctions mentales dû à la vieillesse.

3. Consommez beaucoup de vitamine E

D’autres recherches portent sur le rapport entre le taux sanguin de vitamine E et la mémoire chez les personnes âgées. Dans une étude où plus de 4 000 sujets ont passé des tests pour évaluer leur faculté de se souvenir, ceux qui n’avaient pas une bonne mémoire avaient généralement un taux sanguin de vitamine E plus bas que les autres. Une autre étude a établi un lien entre la vitamine E prise tout au long de la vie et l’acuité mentale pendant la vieillesse. La vitamine E ralentirait également la progression de la maladie d’Alzheimer.

4. Le fer peut être important pour la mémoire

Un taux bas de fer pourrait nuire à la mémoire. Les études montrent que les enfants qui ont des carences en fer réussissent moins bien les tests de mémoire.

5. Essayez le ginkgo biloba

Les recherches actuelles indiquent que les extraits de ginkgo ont des effets limités sur la mémoire. Toutefois, l’évaluation des résultats est compliquée par le fait que les produits mis sur le marché ne sont pas standardisés.

6. Essayez l’huile de sauge

Dans des études récentes menées aux universités de Northumbria et de Newcastle, en Angleterre, on a fait prendre de l’huile de sauge à un groupe de 44 adultes. Dans cette étude contrôlée par placebo, les sujets qui avaient pris de l’huile de sauge ont eu de meilleurs résultats à leurs tests de mémoire.

7. Le café stimulerait la mémoire

La pause-café de l’après- midi aurait ses vertus, surtout quand on vieillit. Des chercheurs américains (université de l’Arizona) ont constaté que, avec l’âge, la mémoire était meilleure le matin et déclinait dans la journée. La moitié des participants de l’étude, tous d’âge mûr, ont bu 35 cl de café décaféiné le matin et l’après-midi, tandis que l’autre moitié a consommé du café ordinaire. Pour le premier groupe, la mémoire accusait une baisse l’après-midi, alors que le second groupe conservait la même acuité pendant toute la journée.

8. Optez pour ce supplément

La phosphatidylsérine, un composant lipidique essentiel des membranes cellulaires du cerveau, existe sous forme de supplément. Elle pourrait avoir une action positive sur la fonction cognitive.

