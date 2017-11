20 bienfaits et vertus santé des noix

Les noix sont délicieuses et regorgent de nutriments, protéines, fibres, antioxydants et bons gras. Découvrez leurs nombreux bienfaits et vertus santé, selon de nombreux travaux et recherches scientifiques.

Noix: bienfaits et vertus santé de la noix

1. Les noix: un aliment prometteur pour réduire les risques du cancer du sein

Selon les résultats d’une étude menée à l’école de médecine de l’Université Marshall de la Virginie-Occidentale, il suffirait de consommer tous les jours 28 moitiés de noix pour diminuer son risque de souffrir du cancer du sein. On attribue ces bienfaits et vertus santé à la richesse de ce fruit à coque en acides oméga-3, antioxydants et phytostérols. Au cours de cette étude, les chercheurs ont donné à des souris ce qui équivaudrait, pour les humains, à 60 g de noix. Comparativement aux souris du groupe témoin, elles avaient sensiblement moins de tumeurs au sein et le développement de ces dernières était plus lent. Plus d’études demeurent toutefois nécessaires afin de mieux comprendre les mécanismes et liens directs entre la consommation de noix et la prévention du cancer du sein chez l’être humain.

2. Les noix peuvent réduire vos risques de diabète

Selon des chercheurs de l’école de santé publique de Harvard, le risque de souffrir du diabète de type 2 a diminué de 30% chez les femmes ayant rapporté avoir consommé au moins 30 g de fruits à coque à raison de cinq fois par semaine ou plus, comparativement à celles qui n’en consommaient jamais. Ces données sont tirées de la Nurses’ Health Study, une étude toujours en cours menée auprès de plus de 200 000 infirmières américaines. Les femmes, qui étaient âgées de 34 à 59 ans, n’avaient aucun antécédent de diabète. À noter que les gras mono-insaturés et polyinsaturés présents dans les fruits à coque auraient un impact positif sur l’insulinosensibilité.

3. Les noix peuvent vous aider à diminuer le stress

Des chercheurs de l’université Tufts de Boston ont observé que les taux de deux biomarqueurs du stress oxydatif avaient diminué chez des volontaires faisant de l’hypercholestérolémie et qui avaient consommé 73 g (soit une grosse poignée) d’amandes par jour. Rappelons que le stress oxydatif résulte de dommages causés par un excès de radicaux libres ou une carence en antioxydants. Pour commencer la journée avec une bonne réserve d’antioxydants, n’hésitez donc pas à ajouter des amandes hachées à vos céréales pour profiter de leurs bienfaits et vertus sur votre santé.

4. Les noix peuvent réduire vos risques d’un cancer de la vessie

Lors d’une étude menée récemment à l’école médicale de Dartmouth au New Hampshire, des chercheurs ont comparé les taux de sélénium de 767 sujets souffrant du cancer de la vessie à ceux de la population en général. Ces derniers ont découvert que l’incidence de ce cancer était plus faible chez les sous-groupes dont le taux de cet oligo-élément était élevé. Ces sous-groupes étaient composés, entre autres de 34 % de femmes et 39 % de fumeurs modérés.

5. Les noix favorisent une bonne santé cardiaque

Les fruits à coque, de même que les graines, sont riches en phytostérols, substances phytochimiques réputées favoriser la santé cardiaque. La pistache et la graine de tournesol sont les noix qui en renferment le plus. Selon une autre étude, les sujets qui en mangeaient plus de trois portions par semaine réduisaient les risques de décès dû à une maladie cardiovasculaire de 55 %.

6. Les noix peuvent vous aider à maintenir un poids santé

Les noix sont une bonne source de protéines et en fibres. Vous pouvez choisir 30 pistaches. Si possible, optez pour ces délicieux fruits à coque non salés. Vous pouvez aussi avaler 15 arachides rôties à sec pour 84 calories. Les arachides sont tout aussi satisfaisantes et riches en protéines, en fibres et en bons gras. Selon le site WebMD, des chercheurs de l’Université Purdue ont découvert dans le cadre de leurs travaux que les noix n’étaient pas liées à un gain de poids chez les sujets, et ce, même si elles sont caloriques. Cela dit, consommez-les en quantités raisonnables pour calmer la faim et en retirer tous les bienfaits, le tout sans faire grimper trop rapidement les calories que vous ingérez au quotidien.

7. La noix du Brésil pour aider à prévenir l’apparition de l’acné

Ce fruit à coque est riche en sélénium, puissant antioxydant qui semble exercer une action préventive sur l’acné. C’est que la noix du Brésil pourrait aider à protéger les cellules contre les lésions inflammatoires et préserver l’élasticité de la peau. Il est particulièrement efficace lorsque combiné avec les vitamines E et A. Vous pouvez ainsi consommer vos noix du Brésil en même temps que des amandes et, pourquoi pas, un peu de poivron rouge.

8. Les noix peuvent aider à diminuer votre taux de cholestérol

Manger des noix tous les jours peut aider à diminuer votre taux de cholestérol, selon les Archives of Internal Medicine.

9. Les noix peuvent améliorer votre fertilité

Pour stimuler votre fertilité, consommez des aliments riches en oméga-3, comme les noix. Le corps utilise ces acides gras pour produire des hormones appelées eicosanoïdes qui augmentent le flux sanguin vers l’utérus. Cela augmente ainsi les chances de grossesse et facilite le développement du foetus.

10. La noix de cajou pour mieux prévenir les caries dentaires

Si elle ne saurait en aucun cas remplacer un brossage de dents après chaque repas et une saine hygiène dentaire, l’huile que renferme la noix de cajou a des vertus et propriétés antimicrobiennes et agirait contre les bactéries responsables des caries dentaires.

11. Les marrons pour stabiliser votre niveau d’énergie

Les marrons sont riches en glucides complexes, les marrons grillés gardent les niveaux d’énergie stable, tout en maintenant un système nerveux sain.

12. Les noisettes pour un cœur en santé

On a découvert que les noisettes sont remplies de gras mono-insaturés bons pour la santé du cœur, le même type que l’on retrouve dans l’huile d’olive. Elles sont également riches en manganèse, un oligo-élément et antioxydant aux propriétés anti vieillissement. Selon les auteurs d’une étude de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande publiée en 2011 l’ajout de noisettes à une alimentation normale peut être un bon moyen de mieux diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Les noisettes sont également riches en arginine, un vasodilatateur qui détend et dilate les vaisseaux sanguins, diminuant ainsi la pression artérielle.

13. Les arachides, une excellente source de protéines

Si techniquement les arachides sont des légumineuses, elles sont difficiles à ignorer. Plus protéinées que les autres noix, les arachides ont un faible indice glycémique qui peut aider la gestion du diabète de type 2.

14. Les pistaches sont riches en potassium

Une once de pistaches a autant de potassium qu’une orange. Le potassium aide les fonctions digestives et musculaires. La pistache obtient naturellement sa couleur verte de la chlorophylle. Et les rouges que vous voyez sur les étagères des magasins? Elles sont teintes. Autant que faire se peut, privilégiez les pistaches en écale pour éviter d’en surconsommer et choisissez les variétés non salées.

15. Les noix de Grenoble, source d’acide alpha linolénique

Les noix de Grenoble contiennent de l’acide alpha linolénique, un oméga-3 qui contribue à maintenir la santé du cerveau et à réduire l’inflammation.

16. Les noix sont riches en fibres

Les noix sont une bonne source de fibres. Une portion de seulement 14 g de noix fournit en effet 1g de fibres. À titre d’exemple, les noisettes renferment des fibres qui composent de 9 à 10 % de leur masse. Un nombre important d’études conclut que les régimes riches en fibres peuvent réduire le risque de cancer du côlon, renforcer le sentiment de satiété et ainsi diminuer l’appétit.

17. Les amandes moins riches en calories qu’on ne le croyait

Une étude effectuée en 2012 publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les amandes entières ont à peu près 20 % moins de calories que nous le pensions au départ. Une portion de 28 g, soit environ 23 amandes, compte 129 calories. Auparavant, une telle portion avait été estimée à 160 calories. Une portion de 28 g d’amandes contient 9 g de bons gras mono-insaturés et 3 g de gras polyinsaturés dont nous avons besoin pour avoir un cœur en santé.

18. Des vertus nutritionnelles des noisettes

Les noisettes, appelées également avelines, procurent elles aussi toute une gamme de bienfaits pour la santé et la nutrition. Elles peuvent traiter l’hypercholestérolémie et aider à la prévention des maladies cardiovasculaires tout en étant une bonne source de protéines, de minéraux et de vitamines. Des études ont démontré que le rôtissage des noisettes ne faisait pas disparaître les bons acides gras oméga-9 ni les antioxydants qu’elles contiennent. Par ailleurs, assurez-vous de ne pas enlever la peau qui est fine comme du papier de soie, car c’est à cet endroit que se trouve la concentration la plus élevée d’antioxydants. Les gras mono-insaturés des noisettes sont des acides gras oméga-9 que l’on trouve également dans l’huile d’olive. Tout comme les acides gras oméga-3 des poissons, ils ont un effet bénéfique sur le cholestérol. Quand le cholestérol s’accumule dans le sang, il est oxydé par des radicaux libres et finit par former une plaque qui peut entraver la circulation sanguine et, en conséquence, causer des maladies cardiaques. Les antioxydants des noisettes limitent ce processus en réduisant la formation des plaques.

19. Les noix constituent une bonne source de vitamine E, folate et magnésium

Les noix sont également une excellente source de vitamine E, de folate et de magnésium. Rappelons que la vitamine E aide à maintenir une bonne santé cardiovasculaire, le folate contribue à une bonne santé du cerveau et le magnésium favorise un sain équilibre le calcium et le potassium.

20. Les pistaches bonnes pour la santé des yeux

Mangez également des pistaches qui favoriseraient une bonne santé des yeux. Pour profiter de l’ensemble des bienfaits et vertus santé des noix, intégrez toutes ses variétés dans votre alimentation. Assurez-vous également de bien les mâcher. Selon une table ronde qui s’est tenue à Chicago en juillet 2013 à l’Institut of Food Technologists Annual Meeting & Food Expo, plus vous mâchez les amandes et que leurs particules sont petites, plus votre corps absorbe facilement ses différents nutriments.

