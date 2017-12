Découvrez le type de personnalité le plus rare au monde

agsandrew / Shutterstock

Il se peut que vous ayez déjà passé le test d’évaluation psychologique de Myers-Briggs (MBTI). Si ce n’est pas le cas, voici en quoi il consiste. Ce test sert à identifier vos dominantes psychologiques selon quatre axes : extraversion (E) et introversion (I), sensation (S) et l’intuition (N), pensée (T) et sentiment (F), jugement (J) et perception (P).

La justesse des résultats de ce test risque de vous surprendre. Et si, par hasard, votre type de personnalité est l’INFJ, vous faites partie d’un groupe à part. Il ne comprend que 1,5 % de la population et représente le type de personnalité le plus rare.

D’après le test Myers-Briggs, le type de personnalité INFJ est axé sur l’introversion, l’intuition, le sentiment et le jugement. En d’autres termes, il représente des personnes qui sont plutôt réservées, mais qui deviennent des amis loyaux. De plus, ils sont des leaders forts et empathiques.

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve l’ISFJ, qui est le type de personnalité le plus répandu de tous. Passez le test Myers-Briggs pour connaître le vôtre.

Si vous croyez que quelqu’un dans votre entourage souffre d’un trouble de personnalité narcissique : consultez ces indices pour vous en assurer.

