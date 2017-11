Quatre dispositifs de sécurité innovants du Toyota RAV4

Polyvalent et élégant, le RAV4 de Toyota est un véhicule agréable à conduire et prêt à vous suivre dans toutes vos aventures. Même s’il a été fabriqué pour vous permettre de vous amuser, cela ne signifie pas que l’aspect sécurité a été négligé.

Le RAV4 2018 est doté du système Toyota Safety SenseMC P (TSS-P), un nouvel ensemble de dispositifs de sécurité active.

Le TSS-P est conçu pour stimuler la vigilance du conducteur, le soutenir dans sa prise de décisions et l’aider à conduire de façon sécuritaire à différentes plages de vitesse et dans certaines conditions. Réunis en un système intégré, les dispositifs de sécurité couvrent trois aspects importants de la prévention des accidents : éviter les collisions frontales ou en atténuer les conséquences, aider le conducteur à ne pas sortir de sa voie et améliorer la sécurité routière lors de la conduite de nuit.

Voici les dispositifs de sécurité du système TSS-P que vous devriez connaître.

Le régulateur de vitesse dynamique à radari

Imaginez que vous conduisez sur l’autoroute et que le véhicule qui vous précède roule à une vitesse moins élevée que celle que vous avez réglée. Le régulateur de vitesse dynamique à radar le détectera et fera automatiquement ralentir votre véhicule, sans que vous ayez à annuler le régulateur de vitesse. Lorsqu’une réduction de vitesse plus importante est nécessaire, le dispositif peut activer les freins de votre véhicule et les feux de freinage. Quand la voiture devant vous accélère, le dispositif ramène votre véhicule à sa vitesse préréglée.

L’alerte de sortie de voie avec assistance à la directionii

Lorsque vous êtes au volant, sortez-vous parfois de votre voie ? Cela nous arrive tous de temps à autre, même aux conducteurs chevronnés. L’alerte de sortie de voie peut alors vous être utile. Ce dispositif est conçu pour aider le conducteur à ne pas dévier involontairement de sa voie. Muni d’une caméra intégrée qui détecte les lignes de démarcation blanches ou jaunes visibles sur la chaussée, le dispositif émet des alertes visuelles et sonores en cas de sortie de voie.

Certains modèles équipés du système TSS-P comportent une fonction d’assistance à la direction. Lorsqu’elle est activée, celle-ci peut apporter de légères corrections à la direction durant une courte période de temps pour aider à maintenir le véhicule dans sa voie.

Les phares de route automatiquesiii

Nous trouvons tous désagréable d’être éblouis par les phares d’un véhicule venant en sens inverse. En plus de détourner notre attention, cela peut être dangereux. Les phares de route automatiques (AHB) aident le conducteur à mieux voir la nuit en passant automatiquement des phares de route aux feux de croisement selon les besoins pour offrir le meilleur éclairage possible et améliorer la visibilité vers l’avant. En utilisant les phares de route plus souvent, le dispositif peut permettre une détection plus rapide des piétons et des obstacles.

Le système précollision avec détection de piétonsiv

Rien ne peut remplacer une conduite sécuritaire et prudente. Toutefois, dans certaines conditions, le système de précollision avec fonction de détection de piétons du RAV4 peut aider à détecter la présence de piétons devant votre véhicule et à prévenir une collision ou à en diminuer les conséquences. Pour ce faire, le dispositif allie une technologie radar et une caméra à reconnaissance de formes. Si le système détermine que la collision est imminente, il peut émettre un signal sonore et afficher une notification sur l’écran. Si vous ne réagissez pas dans un délai déterminé, le système peut fournir une force de freinage supplémentaire pour vous aider à éviter une collision ou à en atténuer l’impact.

i Mention légale – Le régulateur de vitesse dynamique à radar est conçu pour assister le conducteur. Il ne s’agit pas d’un système anticollision et il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires et prudentes. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la circulation ainsi que les conditions météo et routières. Pour en savoir plus, consultez le site toyota.ca, votre concessionnaire Toyota ou le manuel du propriétaire.

ii Mention légale – Le système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction est conçu pour reconnaître les lignes de démarcation de voie dans certaines conditions, et pour émettre des alertes visuelles et sonores et appliquer de légers mouvements de correction à la direction lorsqu’une sortie de voie est détectée. Il ne s’agit pas d’un système anticollision, et il ne remplace pas une conduite sécuritaire et prudente. Pour en savoir plus, consultez le site toyota.ca, votre concessionnaire Toyota ou le manuel du propriétaire.

iii Mention légale – Le système de phares de route automatiques fonctionne à une vitesse supérieure à environ 34 km/h. Des facteurs comme un pare-brise sale, des variations climatiques, les conditions d’éclairage ou un terrain montagneux limitent l’efficacité du système. Le conducteur devra alors le désactiver manuellement. Pour en savoir plus, consultez le site toyota.ca, votre concessionnaire Toyota ou le manuel du propriétaire.

iv Mention légale – Le système précollision du TSS est conçu pour aider à éviter les collisions ou réduire la vitesse d’impact et les dommages uniquement lors de certaines collisions frontales. Le système de détection des piétons est conçu pour détecter la présence d’un piéton devant le véhicule, déterminer si l’impact avec le piéton est imminent et aider à réduire la vitesse de l’impact. Il ne remplace pas une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse, la taille et la position des piétons, les interventions du conducteur, la lumière ainsi que les conditions météo et routières. Pour en savoir plus, consultez le site toyota.ca, votre concessionnaire Toyota ou le manuel du propriétaire.