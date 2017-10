Au volant : moins de jeunes, plus de vieux!

Shutterstock

Qu’est-ce qui pousse les jeunes hommes à laisser de côté les voitures? Peut-être leur conscience environnementale, leur préférence pour le transport en commun ou leur envie de dépenser leur argent autrement. C’est toutefois chez les plus jeunes hommes, soit ceux entre 16 et 20 ans, que la tendance est la plus marquée avec une baisse d’autos assurées de 20 % en cinq ans. Les filles de la même tranche d’âge adoptent sensiblement le même comportement, puisque l’on observe, au cours de la même période, une baisse de l’ordre de 15 %.

En revanche, tandis que le même scénario se répète à peu de choses près chez les hommes de 21 à 24 ans, avec une chute du nombre de voitures assurées de 10 %, on constate que les femmes du même âge ne leur emboîtent pas le pas. Toujours de 2011 à 2016, on a enregistré une hausse du nombre d’autos assurées de 7 % chez ces dernières.

Cela dit, depuis cinq ans, la tendance générale demeure à la baisse pour les jeunes conducteurs et conductrices de 16 à 24 ans. En tout et pour tout, entre 2011 et 2016, le nombre de voitures assurées est passé de 219 000 à 188 000 pour les hommes, et de 185 000 à 181 000 pour les femmes.

« Au total, nous avons assisté à une diminution du nombre d’autos assurées de 14 % pour les hommes et de 2 % pour les femmes. Ces données indiquent clairement que les mentalités changent et que pour les milléniaux, posséder une voiture n’est pas un “must” », souligne Anne Morin, responsable des affaires publiques au Groupement des assureurs automobiles.

Plus d’aînés sur les routes

Les aînés ne boudent pas les voitures. Au contraire! Ils l’utilisent de plus en plus… et de plus en plus longtemps. Chez les aînés de plus de 65 ans, le nombre de voitures assurées est passé de 455 000 à 580 000 pour les hommes, et de 269 000 à 368 000 pour les femmes entre 2011 et 2016.

Les hausses de véhicules assurés ont été plutôt importantes chez les conducteurs de 75 ans et plus. Entre 2011 et 2016, la croissance s’est chiffrée à 26 % chez les hommes et à 36 % chez les femmes. Pour les 65-74 ans, on parle d’une hausse de 28 % et de 37 % respectivement chez les hommes et les femmes, au cours de la même période. Autant dire que les personnes âgées n’entendent pas rester enfermées chez elles!

Si l’on considère tous les automobilistes de 65 ans et plus, on arrive à des hausses du nombre de véhicules assurés de l’ordre de 28 % chez les hommes et de 37 % chez les femmes en cinq ans! « Ces données témoignent du vieillissement de la population, mais elles nous indiquent aussi que les aînés tiennent à garder leur autonomie le plus longtemps possible, et c’est encore plus vrai pour les femmes qui se déplacent en voiture par elles-mêmes », explique Mme Morin.

Source : Groupement des assureurs automobiles

Vous aimerez aussi :

10 faits sur les voitures électriques

Les 10 voitures les plus chères

14 objets à garder dans votre voiture

Louer une voiture : 20 avantages et inconvénients