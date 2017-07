Les Romains ont construit 400 000 km de routes. Incroyable: on dirait un plan de métro !

Vos cours d’histoire vous ont appris que les Romains avaient bâti un très vaste empire. Un de leurs plus hauts faits est le réseau complexe de routes qu’ils ont construites à la main. Pour mieux nous faire comprendre à quel point leur système routier était impressionnant, le cartographe Sasha Trubetskoy a reconstitué ce réseau à la façon d’un plan de métro. Il a poussé ses recherches et fait appel à toute sa créativité pour effectuer ce travail remarquable.

« J’étais maniaque de géographie et de statistiques. Dans mes temps libres, je faisais des cartes du monde qui m’entourait et de tout ce qui me passait par l’esprit », nous explique Trubetskoy.

Si vous regardez attentivement la carte, vous verrez que certains noms de routes existent toujours : Via Appia et Via Domitia, par exemple. Pour celles dont les noms historiques ont été perdus, Trubetskoy a fait preuve de déduction. La Via Aquitania relie Burdigala (Bordeaux) à Narbo (Narbonne). Il a donné le nom de Via Claudia à une route construite par l’empereur Claudius (Claude). Il a appelé Via Maris une route commerciale dont le nom historique est tombé dans l’oubli.

« La partie la plus créative de mon travail a consisté à choisir quelles routes et quelles villes j’inclurais ou exclurais. Je ne pouvais pas mettre toutes les routes romaines. Ici, il n’y a que les plus importantes. J’ai choisi les villes les plus peuplées et celles qui étaient des capitales provinciales autour du 2e siècle. »

La carte s’étend du Moyen-Orient à la France et englobe une partie de l’Afrique occidentale. Elle n’est pas plus compliquée à suivre qu’un plan du métro de New York ou de Paris, mais si vous tenez compte des distances, c’est vraiment impressionnant.

